Torna allo stadio comunale una copia del busto di Gastone Brilli Peri

di Glenda Venturini

Iniziativa di raccolta fondi lanciata da Leonardo Paterniti e dall'Associazione Memoria Rossoblu. Durante il programma del Perdono la donazione ufficiale





"Abbiamo raggiunto l'obiettivo di riportare Gastone al Brilli Peri": soddisfazione fra i promotori della raccolta fondi che ha permesso di realizzare una copia del busto in bronzo oggi custodita al Cassero per la Scultura. A lanciare l'iniziativa era stato l'avvocato Leonardo Paterniti con l'associazione Memoria Rossoblu.

"Ce lo eravamo promesso a maggio del 2019 - ricorda Paterniti - poi questo 2020 è stato un anno davvero difficile, sia dal punto di vista sanitario che economico. Nonostante ciò, ce l'abbiamo fatta. In poco tempo e in periodo di pandemia, l'invito è stato raccolto da tifosi e appassionati che hanno versato i fondi necessari alla fusione in bronzo della copia del busto di Brilli Peri, campione del mondo di automobilismo nel 1925".

Il busto originale era stato trasferito al Museo del Cassero, privando così lo stadio comunale a lui intitolato dell'immagine di colui a cui è intitolato, che dominava la tribuna centrale. "In pochi mesi, grazie alle donazioni di cittadini, imprenditori, associazioni, e l'aiuto di Banca del Valdarno, è stato possibile realizzare la copia con la tecnica della cera persa e fusione in bronzo", spiega l'avvocato Paterniti.

La copia sarà collocata al Brilli Peri e ceduta al Comune di Montevarchi durante una inziativa nel programma delle Feste del Perdono, sabato 5 settembre.