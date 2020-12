Test antigenici rapidi per gli studenti delle scuole: il via dalla ripresa delle lezioni a gennaio

di Glenda Venturini

Come aveva annunciato il sindaco Daniele Lorenzini, il comune di Rignano ha predisposto un servizio che permetterà di effettuare subito il test rapido agli studenti che mostrano i primi possibili sintomi





Partirà dal 7 gennaio 2021, con la ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie, il servizio di somministrazione di test rapidi antigenici gratuiti voluto dall’Amministrazione comunale di Rignano per gli studenti dei plessi dell'Istituto Comprensivo Rignano-Incisa.

Un servizio che verrà effettuato, in base all'accordo fra Amministrazione e Istituto comprensivo, solo in caso di sintomi: non si farà invece la somministrazione a tappeto prima del rientro a scuola, che il comune aveva proposto in un primo momento, ma su cui non si è trovato l'accordo.

Ecco dunque come funzionerà il sistema dei test rapidi: ogni volta che un alunno, mentre è a lezione, presenta sintomi riconducibili a Covid-19, la scuola contatterà la famiglia che dovrà venire a scuola a prendere il figlio e, se lo vorrà, potrà accompagnarlo (su base volontaria quindi) a fare il test rapido: questo viene eseguito dalle 9 alle 11 ogni giorno, nei locali della piscina comunale di Rignano, in Via della Pieve, in prossimità della scuola primaria Dante Alighieri (e questo sarà il punto di riferimento anche per gli studenti degli altri plessi, come Troghi ad esempio).

In caso di esito positivo del test, il minore sarà sottoposto, nella stessa sede, al tampone molecolare e a quel punto si attenderà l'esito in isolamento fiduciario a casa. Se invece il test è negativo, lo studente potrà tornare a casa. Nel caso in cui, infine, la famiglia decida di non usufruire del servizio di test antigenici rapidi e gratuiti, allora dovrà accompagnare il figlio a casa e a quel punto deciderà il da farsi di concerto con il proprio pediatra o medico di famiglia.