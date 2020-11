Tesserato positivo al Covid, la Sangiovannese in quarantena

di Michele Bossini

Nei prossimi giorni tamponi per tutti, i negativi potranno tornare ad allenarsi





Un tesserato della Sangiovannese è risultato positivo al Covid-19 e, dopo la comunicazione alla Asl, la prima squadra è stata messa in quarentena.

Nei prossimi giorni sono previsti tamponi per tutti e solo dopo, quelli che avranno avuto responso negativo, potranno riperendere gli allenamenti. A breve non sono previste partite: il campionato è fermo e ripenderà il 29 novembre, in questo periodo si giocheranno solo le partite di recupero ma una data per quella fra il Marzocco e il Siena non è ancora stata fissata.