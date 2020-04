Terzo giro di distribuzione delle mascherine anche per San Giovanni

di Martina Giardi

Al via il terzo giro di distribuzione a domicilio. San Giovanni ripartirà con le consegne lunedì 27 aprile





Lunedì 27 aprile avrà inizio la terza fase delle operazioni di consegna delle mascherine chirurgiche presso le abitazioni dei cittadini sangiovannesi. Dopo il primo giro a inizio aprile e il secondo a metà mese, la prossima settimana prenderà il via la terza distribuzione dei dispositivi di protezione individuale effettuata dai volontari della Misericordia di San Giovanni Valdarno e della squadra degli operai comunali, che insieme agli altri dipendenti dell’Ente hanno lavorato alla fase preliminare di imbustamento. Il termine previsto per questa terza consegna è fissato per il 29 aprile.

A seguito dell'ultima ordinanza regionale del 14 aprile da lunedì 20 aprile è diventato obbligatorio indossare la mascherina di protezione in tutta la Toscana:

in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone, oltre che nei mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea taxi e noleggio con conducente;

in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è obbligatorio il mantenimento della distanza sociale;

L’obbligo di indossare la mascherina non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e alle persone che non tollerino l’utilizzo delle mascherine a causa di particolari condizioni psicofisiche attestate da certificazione rilasciata da mmg/pls. Le misure di contenimento del contagio, ad ora valide fino al 3 maggio, rimangono invariat; pertanto vige il divieto di uscire dalla propria abitazione se non per comprovate esigenze lavorative, necessità primarie e urgenti motivi di salute o assistenza a persone fragili.