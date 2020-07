2° compleanno per la schiacciata farcita più lunga del mondo, il Guinnes Word Record al forno di Canu

di Matteo Mazzierli

120,94 metri di schiacciata farcita. Un record mondiale e una prestazione ancora indimenticabile dopo due anni per il forno di Canu a Montevarchi





Secondo compleanno per il Guinness World Record della schiacciata farcita più lunga del mondo: compie gli anni il record mondiale stabilito dal forno di Canu in via Matteotti che due anni fa grazie al lavoro di squadra raggiunse una prestazione indimenticabile.

Un momento importante non solo per Alessandro Canu e il suo staff, ma anche per l'intero Comune di Montevarchi. Persone e autorità hanno assistito alla cottura in forno su ruote che in 12 ore ha coperto la lunghezza grazie ad un duro lavoro di squadra. Il record è poi stato confermato da un giudice ufficiale arrivato dall'Inghilterra consegnando la targa ufficiale. La schiacciata farcita con la mortadella è poi stata consumata totalmente devolvendo l'intero incasso al Calcit Valdarno.