Terza uscita per il Valdarno Football Club, al "Del Buffa" arriva l'Aglianese

di Michele Bossini

In programma per le 17 di domani per un allenamento congiunto con la squadra pistoiese



AFoto dalla pagina facebook del Valdarno Football Club

Dopo gli impegni con Badesse e Subbiano, il Valdarno Football Club tornerà in campo domani pomeriggio (domenica) alle 17 per un allenamento congiunto con l'Aglianese, squadra di serie D che fatto una campagna acquisti importante.

Per la squadra di mister Brachi si tratta di un test di verifica molto probante a meno di un mese dal primo impegno ufficiale, ossia il 20 settembre in Coppa Italia (la data indicata inizialmente, il 13 settembre, è stata posticipata di una settimana) su condizione fisica e apprendimento degli schemi di gioco.