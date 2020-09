Terranuova Traiana e Castelnuovese contro in amichevole

di Michele Bossini

La partita sarà a porte aperte, il calcio d'inizio alle 17.30



Allenamenti a Castelnuovo

Terza uscita stagionale per il Terranuova Traiana che dopo il 2-2 (reti di Neri e Vestri) di domenica con il Montevarchi e il 3-0 (a segno Adami, Chioccioli e Betti) rifilato mercoledì alla Sangiovannese, domani pomeriggio (domenica) riceverà la visita della Castelnuovese per un allenamento congiunto a porte aperte (cancelli aperti alle 16.45 e inizio alle 17.30 e rispetto degli adempimenti previsti dal protocollo Figc).

Dal confronto con gli amaranto, il tecnico biancorosso Marco Becattini si aspetta delle conferme circa il buon lavoro fatto finora mentre per il suo omologo Massimo Zavaglia la partita rappresenta un buon banco di prova per una valutazione di quanto fatto in questa prima settimana di preparazione.