Terranuova Traiana a Valdarno Football Club, il calendario di Eccellenza è servito

di Michele Bossini

ll primo atto domenica 11 ottobre con entrambe la valdarnesi in trasferta, il sipario calerà il 14 marzo



Foto @ireemeli dalla pagina facebook del Valdarno Football Club

Varato dal Comitato regionale della Toscana il calendario per il campionato di Eccellenza girone B 2019-2020, che vedrà ai nastri di partenza il Terranuova Traiana e il Valdarno Football Club.

Il torneo prenderà avvio domenica 11 ottobre, mentre la conclusione è fissata per il 14 marzo (pausa natalizia abbastanza breve, l'ultima del 2020 e di andata il 20 dicembre per poi riprendere con la prima di ritorno il 3 gennaio; non sono previsti turni infrasettimanali).

Debutto in trasferta per le due valdarnesi: per il Valdarno Football Club, contro la Baldacccio mentre il Terranouva Traiana sarà di scena in casa del Firenze Ovest. La sfida fra le valarnesi alla decima giornata (13 dicembre e 7 marzo), a Terranuova la partita di andata e a Figline la gara di ritorno.