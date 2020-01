Terminati i lavori alla scuola primaria di Troghi, edificio riaperto agli studenti al rientro dalle vacanze natalizie

di Glenda Venturini

Dal 7 gennaio tutto il plesso ha riaperto alle classi: sono finiti i avori che erano iniziati la scorsa estate, con una risistemazione degli spazi e l'efficientamento energetico. Soddisfazione del sindaco Lorenzini





Si sono conclusi nel corso delle vacanze natalizie, i lavori alla Scuola Primaria Don Lorenzo Milani di Troghi, nel comune di Rignano: e così dal 7 gennaio, con la prima campanella del 2020, studenti e insegnanti hanno potuto ritornare ad occupare tutti i locali dell'edificio, ora con una veste completamente nuova.

L’intervento di miglioramento ed efficientamento era iniziato lo scorso 11 giugno alla fine dell’anno scolastico 2018/19. Nella prima fase, durante le vacanze estive, gli interventi si sono concentrati sul piano terra, che a settembre è stato isolato dal resto dell'immobile per accogliere i bambini e permettere allo stesso tempo al cantiere di proseguire in sicurezza.

I lavori appena terminati hanno riguardato invece la realizzazione di una nuova copertura e il conseguente rialzamento del piano primo dell’edificio, la realizzazione di nuovi servizi igienici e di un nuovo spazio di servizio per i custodi. Nell’occasione sono stati revisionati impianti e finiture, con particolare riferimento all’aula didattica con le postazioni computer; lavori completati infine con l'efficientamento energetico grazie a nuovi infissi e a un nuovo impianto di climatizzazione.

Soddisfatto il sindaco Daniele Lorenzini: "Innanzitutto voglio ringraziare tutti i protagonisti di questi lavori, a partire dalle famiglie dei nostri ragazzi che hanno atteso con pazienza la loro conclusione. L’impegno e la vicinanza da parte di tutti in questi mesi sono stati importanti per il risultato che volevamo raggiungere. Investire nella scuola, infatti, significa investire nel futuro. Questo intervento è stato importante perché ha dato una risposta concreta alla necessità logistica di fornire spazi adeguati all’attività didattica e alla refezione scolastica".

"Detto questo – conclude il Sindaco – rinnovo il mio ringraziamento a chi ha operato direttamente sulla scuola primaria di Troghi, dai miei collaboratori e dai volontari fino a tutti i dipendenti e gli operai che si sono adoperati per la riuscita dei lavori. Una menzione speciale, infine, sia al Comitato Genitori per la loro collaborazione sia al Presidente nonché al consiglio e ai volontari del Circolo ARCI di Troghi che ci hanno permesso di garantire un servizio importante come quello della mensa scolastica".

Anche il Dirigente Scolastico, Silvia Svanera, ha commentato: "La riapertura del rinnovato plesso della scuola primaria di Troghi richiede innanzitutto un doveroso ringraziamento al Comune di Rignano, nella persona del Sindaco Lorenzini, di tutti i componenti della Giunta e dell’Ufficio Scuola, per la costante collaborazione e la disponibilità dimostrate in tutte le fasi dei lavori, anche quelle più critiche. Un ringraziamento speciale ai docenti del plesso e a quelli della scuola secondaria di Rignano, sempre solleciti e sensibili alle richieste di questa Dirigenza, al personale Ata ed Auser, attento alle esigenze della scuola ed agli alunni, che ha tollerato il trasferimento e la permanenza pomeridiana nei locali della scuola secondaria di Rignano. Infine, ma non per importanza, desidero esprimere il mio compiacimento e la mia riconoscenza ai genitori degli alunni del plesso di Troghi; si sono dimostrati aperti e disponibili al dialogo, cui hanno partecipato con obiezioni e proposte operative, ma che hanno anche fattivamente lavorato alla sistemazione dei locali della scuola, per consentirne l’apertura nei termini stabiliti".