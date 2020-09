Tempo di funghi: riaperto lo sportello micologico al Distretto di Figline

di Glenda Venturini

Da lunedì 14 settembre è di nuovo attivo lo sportello per il controllo dei funghi: ecco gli orari nei quali sarà aperto





Da lunedì 14 settembre è riaperto lo sportello micologico della AUSL Centro presso il distretto di Figline, nella sede del Dipartimento di Prevenzione Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare.

Prima di consumare i funghi raccolti o ricevuti in regalo, gli esperti raccomandano di farli controllare presso le sedi preposte: il servizio è gratuito. Durante il periodo di maggior crescita e raccolta dei funghi, lo sportello territoriale della Micologia, mediante personale sanitario esperto con la qualifica di micologo, assicura il servizio di consulenza ai cittadini.

A Figline lo sportello in Via da Verrazzano, N° 20, piano terra, ed è attivo a partire dal 14 settembre e fino al 14 dicembre (tel 055.9508421, 055.9508479). Lo sportello è aperto ogni lunedì dalle ore 8.30 - 10:30. In giorni e orari diversi, compatibilmente con la presenza del micologo, si consiglia di telefonare preventivamente.