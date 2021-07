Tempo di finali nazionali per le under 17 del Valdarno Volley

di Michele Bossini

Domani al via la fase a gironi, domenica mattina la finale





Pronte a scattare per le under 17 del Valdarno Volley le finali nazionali, in programma da domani (venerdì) a domenica a Salsomaggiore, per un totale di ventiquattro partite che si svolgeranno in tre impianti differenti.

Dodici le squadre in lotta per il tricolore, l'inizio della fase a gironi è fissato per le 9 di domani, la finale per il primo e secondo posto in programma domenica alle ore 11. Le valdarnesi sono testa di serie di un raggruppamento che comprende anche la lombarde del Visette Volley e le romane di Casal De Pazzi.