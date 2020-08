Tari e Tosap, ultimi giorni per ottenere le agevolazioni per le aziende colpite dall'emergenza Coronavirus

di Glenda Venturini

Il 31 agosto, nello specifico, scade il termine per presentare domanda di riduzione della Tari. Nel comune di Castelfranco Piandiscò previste anche riduzioni della Tosap





Scadono il 31 agosto nel comune di Castelfranco Piandiscò i termini di presentazione della domanda per l’applicazione dell’agevolazione straordinaria Tari per piccoli artigiani e commercianti che hanno subìto la chiusura temporanea in seguito ai provvedimenti emanati dal Governo per l'emergenza Covid-19, con le conseguenze economiche che ne sono derivate.

Come deliberato a luglio dal Consiglio Comunale, sono previste agevolazioni TARI e TOSAP rivolte alle attività, agli artigiani e ai commercianti. Nello specifico si può fare richiesta per ottenere la riduzione del 25% o del 40% (in base all’attività svolta) della Tari di competenza del 2020. Per la Tosap anno 2020 (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) è prevista invece la riduzione del 50% o 60% in base all’attività svolta sulle mensilità non escluse dall’Art.191 del DL Rilancio.