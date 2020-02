Tante lanterne in cielo per augurare a Massimiliano buon compleanno

di Monica Campani

Come ogni anno parenti e amici si sono ritrovati su Lungarno Don Minzoni a San Giovanni per augurare a Massimiliano buon compleanno



San Giovanni lanterne per Massimiliano San Giovanni lanterne per Massimiliano San Giovanni lanterne per Massimiliano San Giovanni lanterne per Massimiliano San Giovanni lanterne per Massimiliano San Giovanni lanterne per Massimiliano San Giovanni lanterne per Massimiliano San Giovanni lanterne per Massimiliano

Come accade ogni anno, dal giorno in cui nel 2016 un terribile incidente stradale gli tolse la vita, anche qualche sera fa parenti e amici si sono ritrovati per augurare buon compleanno a Massimiliano Galasso. Avrebbe compiuto 20 anni.

Tutti si sono dati appuntamento in Lungarno Don Minzoni a San Giovanni e hanno lanciato in cielo tante lanterne luminose.

Un momento carico di emozioni che denota quanto l'affetto verso Massimiliano sia tuttora forte per tutti coloro che l'hanno conosciuto.