Taglio del nastro con gli studenti del Comprensivo per la rinnovata piazza Aldo Moro

di Glenda Venturini

Ieri la cerimonia di inaugurazione, con il lancio di palloncini, alla presenza dei ragazzi, del Sindaco Lorenzini e dei rappresentanti dell'Amministrazione





Taglio del nastro con bambini e ragazzi, ieri, a Rignano, per la nuova Piazza Aldo Moro. Nelle scorse settimane, infatti, si sono conclusi i lavori di asfaltatura del secondo piazzale referente alla piazza. E così assieme al taglio del nastro, sono stati lanciati simbolicamente in area numerosi palloncin biodegradabili, per concludere il momento collettivo di incontro tra le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione comunale.

L'intervento di riqualificazione ha dato una nuova veste all’area dei plessi scolastici con una Piazza rinnovata, con l'illuminazione e l'asfaltatura che ha permesso di regolamentare la sosta e di aprire quindi un parcheggio a totale servizio delle necessità degli spazi intorno alla piazza: dal palazzetto dello sport alla scuola dell’infanzia, nonché per gli eventi e le attività in programma in tutta l’area scolastico-sportiva.

Nell'occasione, oltre ai nuovi stalli per la sosta realizzati nella Piazza, è stato regolamentato anche l’accesso con l’introduzione del senso di marcia che garantisce un’ulteriore sicurezza ai genitori e ai bambini che si servono del piazzale.