Svastiche alla Casina di Ambra: l'indignazione dei cittadini e del consigliere comunale Mugnaini

di Matteo Mazzierli

Imbrattato un muro ad Ambra. La segnalazione di una cittadina ha sollevato l'indignazione dei valdambrini e del consigliere Mugnaini



La foto è stata modificata dall'autore per la pubblicazione sui social

Svastiche sui muri alla Casina di Ambra, nel Comune di Bucine. Il gesto, segnalato ieri da una cittadina, ha sollevato rabbia e sdegno nella comunità del paese dopo la pubblicazione di una foto ritraente lo scempio.

A intervenire sui social è stato anche il consigliere comunale Jerry Mugnaini, Alleanza per Bucine, che ha scritto di avere intenzione di segnalare tutto, nella giornata di oggi, all'amministrazione comunale.

Mugnaini ha esordito riprendendo un frammento della testimonianza della cittadina che ha segnalato l'accaduto: "Nel nostro Comune di Bucine, luogo dove tanti hanno dato la vita per combattere le barbarie naziste, a quanto pare qualcuno ha la memoria corta."

"Fatti incresciosi ed indegni che macchiano il sentimento del nostro territorio - continua Mugnaini - è a dir poco incredibile che nel 2021, ancora, dobbiamo assistere a questi misfatti. Segno che ancora oggi molta strada dobbiamo percorrere e molto ancora c'è da insegnare: mi auguro che coloro che hanno compiuto questi gesti riflettano e facciano tesoro dei loro errori. Domani segnalerò ufficialmente all'amministrazione comunale questa situazione in modo da far ripulire tutto; con la consapevolezza che non basterà un semplice secchio di vernice."