Suona la campanella per il Terrauova Traiana, al via gli allenamenti in vista della prossima stagione

di Michele Bossini

Raduno e primo allenamento per la squadra biancorossa in vista del campionato di Eccellenza 2020-2021



Marco Becattini, allenatore del Terranuova Traiana

Al via domani (sabato) per il Terranuova Traiana la preparazione atletica in vista della stagione 2020-2021, la seconda consecutiva nel campionato di Eccellenza.

I ragazzi guidati da mister Marco Becattini, alla sua terza stagione in biancorosso, si raduneranno alle ore 8.30 presso lo stadio comunale "Mario Matteini" e inizieranno a lavorare con il preparatore atletico Alessandro Staderini. In ottemperanza al vigente Protocollo anti-Covid, gli allenamenti si terranno rigorosamente a porte chiuse.

Nei primi due giorni doppia seduta con test fisici e allenamenti alle 9 e alle 17.30, che continueranno solo il pomeriggio da lunedì 24, fino ad arrivare alla prima amichevole in programma domenica 30 agosto contro il Montevarchi, a cui seguirà il secondo test mercoledì 2 settembre contro la Sangiovannese.