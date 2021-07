Sulle linee del trasporto pubblico locale del 'Lotto debole' arriva il primo bus elettrico

di Glenda Venturini

Il mezzo elettrico, attualmente in prova, sarà utilizzato da ColBus, gestore del Lotto debole in Valdarno fiorentino, Valdisieve, Mugello e Alto Mugello





Anche un autobus elettrico percorrerà le linee del trasporto pubblico locale in Valdarno fiorentino: lo ha presentato questa mattina la ditta Fratelli Alterini, azienda di trasporto pubblico che, in sinergia con altre all'interno di ColBus, è gestore del Tpl del cosiddetto 'Lotto debole', che oltre al Valdarno fiorentino comprende anche il Mugello e la Valdisieve.

Il sindaco reggente di Reggello, Piero Giunti, che ha preso parte alla presentazione del bus elettrico ha commentato: "Il futuro è arrivato anche a Reggello! Questa mattina è stato presentato dalla ditta Fratelli Alterini l’arrivo del primo Autobus elettrico, attualmente in prova, che ColBus utilizzerà per il Trasporto Pubblico Locale “Lotto Debole” anche per il nostro territorio. Un passo importante che va nella giusta direzione: rispetto e salvaguardia dell’ambiente e innovazione dei servizi. Ringrazio ColBus per il prezioso lavoro che sta portando avanti in merito alla mobilità green e sostenibile".