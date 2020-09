Sulayman Jallow il rinforzo in attacco del Montevarchi

di Michele Bossini

Un attaccante classe 1996 originario del Gambia a disposizione di mister Malotti





Il Montevarchi ha tesserato, per la stagione 2020-2021 l’attaccante classe 1996 originario del Gambia Sulayman Jallow.

In Italia già dal 2014, dopo una stagione in serie D all'Agnonese (quindici presenze e sei reti), era passato all'Ascoli che lo aveva poi girato in prestito a Viterbese, Gubbio e Cuneo sempre in serie C (67 presenze in tutto), infine nel gennaio scorso era approdato al Milano City in serie D.