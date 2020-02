Successo del Montevarchi sul Ghivizzano, gli aquilotti adesso a una lunghezza dalla capolista Sangiovannese

di Michele Bossini

Per la vittoria del torneo si preannuncia una sfida a distanza fra le due valdarnesi





Importante successo per la squadra juniores nazionali del Montevarchi, che vincendo 1-3 (le reti a firma di Paolucci, Sati e Nencioni) in casa del Ghivizzano adesso è a un punto dalla capolista Sangiovannese, che ha pareggiato a reti involate in casa con il Pontedera, squadra fuori classifica.

Fino alla fine del torneo sarà sfida a distanza fra le due valdarnesi per la vittoria, con il prima atto sabato prossimo quando i rossoblù riceveranno il Real Forte Querceta mentre gli azzurri saranno a Grosseto.