Studenti e professori dell’Isis Valdarno suonano e cantano “Hallelujah” di Leonard Cohen

di Monica Campani

Il video rientra nel progetto regionale "Toscana Musica"





Studenti e professori dell'Isis Valdarno hanno suonato e cantato insieme, anche se ognuno dalle proprie abitazioni, "Hallelujah" di Leonard Cohen. L'esecuzione avvenuta nella settimana della musica promossa dall'Ufficio scolastico regionale rientra nel progetto regionale "Toscana Musica".

In realtà l'idea di un vero e proprio coro dell’ISIS Valdarno è nata qualche mese fa ma l’emergenza sanitaria Covid-19 e la conseguente sospensione dell’attività didattica in aula avevano bloccato l'iniziativa. I docenti responsabili, però, non si sono arresi e, dopo aver raccolto le disponibilità degli studenti che erano stati selezionati durante il corso dell’anno scolastico in base al loro talento, hanno deciso di realizzare il brano in occasione del progetto Regionale Toscana Musica.

“Siamo alla presenza di un progetto tanto unico quanto importante per la nostra scuola, non essendo l’ISIS Valdarno un istituto scolastico con una impronta musicale è stato ancora più emozionante e soddisfacente veder coinvolti i nostri giovani talenti - ha affermato Paolo Corsi, insegnante e musicista, laureato presso il Conservatorio di Rovigo in Discipline Jazz. Il prof. Paolo Corsi, oltre a partecipare all’esecuzione del brano, si è occupato della creazione del video curando il montaggio e lasciando invece la parte di missaggio audio al suo collega.

“La scelta del brano è ricaduta su Hallelujah perché il brano in sé è molto conosciuto, sia dal pubblico che dai ragazzi stessi. E’ stato possibile arrangiare il brano e permettere anche l’improvvisazione dei nostri studenti in alcuni passaggi della canzone” ha commentato Francesco Marconi, insegnante dell’ISIS Valdarno e violinista e docente di violino, teoria e solfeggio presso numerose scuole private del territorio Toscano.

Le studentesse che hanno preso parte come vocalist sono Valentina Colicchio, Desiree Manzi e Sara Carcano, mentre Pierantonio Corsi ha suonato Basso elettrico e Nada Daniel Stefan la Chitarra.