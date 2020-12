"Stranilibri" a fianco dei suoi giovani lettori: ecco l'idea dei "Consigli librosi" su YouTube

di Matteo Mazzierli

Per tutto il mese di dicembre, ogni settimana, il gruppo di lettura proporrà ai più giovani letture e consigli anche a tema natalizio





Un modo per rimanere in contatto attraverso la lettura: nonostante il lockdown il gruppo "Stranilibri" ha deciso di non arrendersi e avviare un progetto dedicato ai più giovani che si pone l'obiettivo di trasmettere la cultura attraverso YouTube.

È nell'impossibilità di realizzare progetti di lettura che è nata l'idea dei "Consigli Librosi di Stranilibri per Stranilettori": per tutto il mese di dicembre 2020, Stranilibri pubblicherà ogni settimana più video sul canale YouTube e sulle pagine Facebook e Instagram omonimi, donando consigli "librosi" su classici e novità della lettura per bambini, anche a tema natalizio. "La volontà è di continuare a viaggiare in attesa di riprendere le numerose attività sia per grandi che piccini che Stranilibri e la sua appendice per giovanissimi, Stranilettori, hanno in mente"

"Non c’è nave che possa come un libro portarci nelle terre più lontane, diceva Emily Dickinson - ha detto Marzia Franci - In una situazione come quella che stiamo vivendo, noi di Stranilibri (gruppo di lettura di Bucine e della Valdambra) ci siamo chiesti come dare il nostro contributo attraverso la lettura. Abbiamo allora pensato di fare qualcosa per i bambini, una delle categorie più colpite in questo momento. Ed ecco che è nato il progetto "Consigli librosi di Stranilibri per Stranilettori"."

"L'idea è quella di "far viaggiare" i giovani lettori consigliando, con brevi video, libri presenti nella sezione bambini della biblioteca di Bucine e in libreria - conclude Marzia Franci - Vogliamo e dobbiamo prenderci tutti cura del mondo attraverso la cultura, soprattutto senza dimenticare i più piccoli e il loro costante bisogno di viaggiare con la fantasia".