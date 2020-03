Strada fra la Consuma e Vallombrosa: si lavora al progetto per la manutenzione straordinaria. Lavori per 300mila euro

di Redazione

L'intervento è reso possibile da un finanziamento da 200mila euro della Regione Toscana, sbloccato a fine 2019. I restanti soldi saranno a metà fra i comuni di Reggello e Pelago





Si lavora al progetto per la manutenzione straordinaria dei circa 8 chilometri di strada che collega Vallombrosa e la Consuma: un intervento necessario da tempo, in realtà, visto che la strada, divisa fra i comuni di Reggello e di Pelago, versa ormai in pessime condizioni, con buche e tratti malmessi.

A rendere possibile l'intervento è un importante finanziamento della Regione Toscana, individuato a fine 2019, pari a 200mila euro; la restante quota, visto che il progetto nel complesso avrà un costo stimato in 300mila euro, sarà suddivisa fra i comuni di Reggello e di Pelago in parti uguali, ciascuno quindi con propri fondi per 50mila euro a testa.

Oltre al rifacimento completo del fondo stradale danneggiato, si provvederà anche ripristinare la segnaletica e rimettere a nuovo il guard rail, che in alcuni tratti è in pessime condizioni.