Stop all'abuso di alcool nelle aree del centro storico, la ferma reazione del sindaco Chiassai al degrado urbano

di Matteo Mazzierli

La prima cittadina ha firmato ieri l'ordinanza in risposta agli ultimi episodi di inciviltà e risse. Multa fino a 500 euro per chi non rispetta le disposizioni





Un'ordinanza in contrasto al degrado urbano di Montevarchi: è così che il sindaco Silvia Chiassai Martini ha reagito ai fenomeni di inciviltà e risse avvenute nel centro storico della città. Una mossa contro chi bivacca senza motivo, spesso ubriaco e impendendo la vendita di alcolici per tutelare i cittadini e le attività commerciali.

"Il divieto anti-bivacco resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre - annuncia il sindaco Chiassai Martini - prevedendo, nell'area tra Piazza Mazzini, Vittorio Veneto, zona stazione fino a via Pascoli, dalle ore 17.00 alle ore 6.00 il divieto di consumare alcolici nelle strade e nelle piazze, sdraiarsi sul suolo pubblico e sui monumenti. Inoltre, sempre nella stessa fascia oraria, per gli esercenti che si trovano in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Mazzini, via Burzagli, nel tratto compreso tra Piazza V. Veneto e Donatori di Sangue, zona stazione, via Cataliotti, Via Dami e nella zona di via Pascoli, è vietato somministrare bevande alcoliche di qualunque genere da asporto, salvo che all’interno dei locali e nelle aree esterne autorizzate di pertinenza sempre dell’attività commerciale. L’inosservanza di queste diposizioni è punita con una multa fino a 500 euro."

Al termine del Lockdown, si è verificato un improvviso manifestarsi di fenomeni di inciviltà e segnalazioni di risse per abuso di alcool che hanno provocato la ferma reazione del Sindaco Silvia Chiassai Martini. La prima cittadina, da sempre in prima linea contro il degrado urbano, ha richiesto un tavolo apposito in Prefettura insieme a tutte le Forze dell’Ordine provinciali, per studiate azioni mirate a contrastare i fenomeni di inciviltà e l’abuso di alcool per strada al fine di tutelare l’incolumità dei residenti e dei commercianti che già si trovano a combattere per tentare una ripresa che è particolarmente faticosa.



"Questa è solo una delle tante azioni che ho deciso di intraprendere per bloccare una situazione di inciviltà che, dopo il Covid, è come esplosa - commenta il Sindaco - Tutte le Forze dell'Ordine del territorio da settimane sono impegnate, giorno e notte, in pattugliamenti e controlli serrati nelle zone più sensibili. Nel quartiere Giglio abbiamo provveduto a far smantellare una struttura, più volte segnalata per spaccio e consumo di stupefacenti. Ringrazio il grande impegno del Prefetto, del Questore, di tutti i vertici provinciali e territoriali delle Forze dell'Ordine per avere prontamente preso in carico la mia richiesta e quella della popolazione con l'impegno di continuare, con azioni congiunte insieme alla nostra Polizia Comunale, a presidiare la nostra città per ristabilire una situazione di civiltà che è dovuta ai nostri cittadini"