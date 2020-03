Deciso dal Crt lo stop a tutti i campionati regionali

di Michele Bossini

Tornei sospesi fino al 15 marzo compreso





Il comitato regionale della Lnd ha fermato fino al 15 marzo compeso tutti i campionati regionali sia a livello di prime squadre, dall'Eccellenza fino alla Terza categoria, che a livello di settore giovanile e attività di base. L'attività è stata sospesa in seguito al decreto emanato per fronteggiare l'emergenza Coronavirus.

Se non ci saranno ulteriori provvedimenti di sospensione si tornerà in campo il 22 marzo, forse in settimana le indicazioni per i recuperi delle partite.