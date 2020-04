"Stay at home paople" la nuova canzone di Alan Pace è un invito alla collaborazione

di Martina Giardi

Lo slogan è ancora "state a casa" ma Alan lo ripete con la sua canzone, un inno di solidarietà e vicinanza





Alan Pace, australiano residente a Montevarchi, canta e suona in due band locali e in occasione di questo lockdown ha pensato di farsi promotore del messaggio "stay at home" a modo suo. Per questo Alan ha chiesto a parenti ed amici da tutto il mondo di invargli un piccolo video dove il messaggio fosse chiaro "restate a casa". Dopodiché ha scritto una canzone "Stay at home people" e la ha accompagnata con un videoclip che mette insieme tutti i messaggi a lui inviati. Il risultato è un inno alla collaborazione e all'unione nel rispetto delle regole. Un sorriso e uno spunto per questi giorni di immobilismo.