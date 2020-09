Stagione ai nastri di partenza con la Coppa Toscana di Prima e Seconda categoria

di Michele Bossini

Semaforo verde domenica alla Coppa Toscana in Prima e Seconda categoria che, si articolerà in questa prima fase con alcuni triangolari (nella seconda giornata del 27 settembre riposerà la squadra che ha vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che ha disputato la gara in trasferta, mentre nella terza giornata si incontreranno le squadre che non si sono incontrate in precedenza) e alcuni accoppiamenti (domenica la partita di andata, il 4 ottobre quella di ritorno(.

Trattandosi del primo impegno ufficiale della stagione da parte di tutti ci sarà una grande voglia di fare bene e di iniziare con un successo, anche perché ciò rappresenterebbe una bella iniezione di fiducia.

Per quello che riguarda la Prima categoria, in agenda l'accoppiamento Ambra-Pergine e San Clemente-Fulgor Castelfranco, primo turno di un triangolare che vede riposare il Vaggio Piandiscò. Alla finestra anche l'ldeal Club Incisa, inserito in un triangolare con Firenze Sud e Sancascianese.

In Seconda Categoria abbiamo l'Arno Castiglioni Laterina impegnato con Il Pestello (riposa il Cavriglia), l'Atletico Levane Leona che in casa affronterà il Badia Agnano (ai box il Badia a Roti) mentre la Tro.Ce.Do. affronterà il San Polo (nel triangolare anche l'Impruneta). In agenda anche la partita di andata dell'accoppiamento Faellese-Resco Reggello.