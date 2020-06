Stagione 2020-2021, sulla panchina azzurra torna Agostino Iacobelli

di Michele Bossini

Ritorno in azzurro dopo i buoni risultati conseguiti nella stagione 2017-2018



Foto dalla pagina facebook della Sangiovannese

La Sangiovannese ha ufficializzato l'allenatore per la stagione 2020-2021: a guidare la squadra azzurra sarà Agostino Iacobelli, che fu al timone del Marzocco nella stagione 2017-2018, chiusa al quinto posto (61 punto in 38 gare) e che vide i valdarnesi disputare i play-off contro l'Imolese (2-2 e passaggio del turni degli emiliani per la migliore classifica).

Con la definizione dell'allenatore, si puà adesso passare all'allestimento della squadra che dovrà prendere parte al prossimo campionato di serie D.