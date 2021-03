Stadio Brilli Peri, in programma lavori di smontaggio dell'impianto di illuminazione

di Glenda Venturini

L'intervento si svolgerà nei giorni di giovedì 18 e venerdì 19 marzo. Come cambia la viabilità lungo via Gramsci, nel tratto dello stadio comunale





Giovedì 18 e venerdì 19 marzo a Montevarchi saranno eseguite le operazioni di smontaggio e smaltimento di due delle torri faro dell'impianto di illuminazione situato all'interno dello Stadio comunale “Brilli Peri”.

Per consentire lo smantellamento, è stato necessario istituire un divieto di sosta e un divieto di circolazione pedonale nel marciapiede che fiancheggia lo Stadio comunale, ed eventualmente per brevi periodi anche una sospensione della circolazione veicolare lungo l'impianto sportivo.

Per questo è stata pubblicata un'ordinanza che regolamenta il transito di mezzi e pedoni e la sosta dei veicoli su Via Gramsci nel tratto compreso tra Via Martiri della Libertà e l'ingresso principale dello Stadio, in vigore dalle ore 7.00 del 18 marzo e fino alle ore 20 del 19 marzo, limitatamente ai periodi di effettivo svolgimento dei lavori.

L'ordinanza prevede nello specifico l'istituzione di un divieto di sosta sul lato sinistro della direzione di marcia , limitatamente alle zone individuate dalla prescritta segnaletica stradale; il divieto di circolazione pedonale sul marciapiede a fianco dello stadio; la possibile sopensione per brevi periodi della circolazione dei veicoli nel tratto di strada interessato o nelle traverse limitrofe.