SR69, interrogazione in Regione di Benucci: “Tra Valdisieve e Valdarno è necessaria la manutenzione”

di Glenda Venturini

Al centro dell'interrogazione di Benucci ci sono le condizioni del tratto che collega San Francesco di Pelago al casello autostradale di Incisa-Reggello: "Quel tratto è ormai talmente danneggiato da compromettere la sicurezza della stessa strada"





La questione della messa in sicurezza e dell'ultimazione dei lavori della strada regionale 69 nel versante fiorentino arriva all’attenzione del Consiglio regionale grazie a una interrogazione presentata dal consigliere regionale reggellese del Pd, Cristiano Benucci, che chiede alla giunta toscana di intervenire.

In particolare Benucci chiede “se siano stati previsti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza degli ammaloramenti presenti sul tratto della strada regionale 69 con inizio dal Km 0, situato in località San Francesco di Pelago, fino al Casello autostradale di Incisa-Reggello, in quanto principale via di collegamento fra la Valdisieve e il Valdarno, e quali siano i tempi prevista per la relativa realizzazione”.

"La SR69 – spiega Cristiano Benucci – è un’importante arteria che da sempre collega i territori del Valdarno fiorentino e aretino in quanto lungo il suo tracciato, oltre che importanti insediamenti abitativi, insistono anche numerose attività commerciali e industriali, alcune di grande importanza, che vedono lo spostamento di numerosi veicoli di varie dimensioni".

"Mentre sta proseguendo – continua Benucci – il lavoro di progettazione e realizzazione da parte della Regione Toscana della Variante in riva destra d’Arno della SR69, che inizia dalla frazione di Ciliegi, nel comune di Reggello, terminando all’innesto con il nuovo Ponte Leonardo da Vinci che collega le sponde dei comuni di Terranuova e Montevarchi, purtroppo il tratto dal Km 0 a San Francesco di Pelago e fino al casello autostradale di Incisa-Reggello è ormai talmente danneggiato da compromettere la sicurezza della stessa strada".

"L’auspicio di questa interrogazione – conclude Benucci - è che tutti gli attori istituzionali in campo prevedano, il prima possibile, un intervento risolutivo dei problemi strutturali presenti su questo tratto della SR69, per poter garantire la necessaria sicurezza stradale alle migliaia di persone che ogni giorno percorrono quella strada".