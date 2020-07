Spettacolo nel cielo di luglio, la cometa F3 Neowise sopra il Valdarno

di Matteo Mazzierli

La cometa è stata avvistata stamattina alle 4. Già in fase di allontanamento sarà ancora visibile nei minuti prima dell'alba e nei minuti subito dopo il tramonto



Foto di Stefano Tognaccini

È visibile ad occhio nudo, anche dal Valdarno, la cometa F3 Neowise, la più brillante degli ultimi anni: da stamattina è partita la caccia a questo nuovo e appariscente ospite che ci accompagnerà durante alcune notti del mese di luglio.

La cometa è stata avvistata questa mattina sopra Meleto, frazione di Cavriglia, alle 4. La cometa è già in fase di allontanamento ma sarà ancora visibile in direzione nord-ovest in due distinti momenti della giornata: la mattina presto poco prima dell'alba e subito dopo il tramonto.

Foto di Stefano Tognaccini

Finora si tratta della cometa più luminosa del nuovo secolo: quando fu scoperta, lo scorso 27 marzo fu ribattezzata con il nome del telescopio spaziale che l'ha scovata, Neowise e si trovava a 312 milioni di chilometri dal Sole. Durante l'avvicinamento a quest'ultimo ha iniziato ad aumentare progressivamente luminosità e, sopravvissuta alle intense temperature del passaggio al perielio, il punto più vicino al Sole, del 3 luglio, oggi è ammirabile nell'emisfero settentrionale anche senza strumenti di osservazione. E diventerà sempre più luminosa nei prossimi giorni.