Spazzamento strade, deroga ai divieti per chi è in isolamento per Covid-19

di Glenda Venturini

Le persone impossibilitate a spostare le auto dovranno comunicarlo con una mail al comune di Rignano





Niente multe per l'auto lasciata parcheggiata sulla strada durante lo spazzamento, se i proprietari sono in isolamento per positività al Coronavirus o in quanto contatti stretti. A Rignano la Polizia Municipale, in merito alla pulizia stradale con spazzamento meccanizzato, ha spiegato che lo spazzamento si svolgerà normalmente, ma le persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare, che dunque non sono in grado di spostare la macchina parcheggiata nell'area interessata dalla pulizia strade, possono informare gli uffici che dunque non eleveranno sanzioni.

Per questo si chiede di dare comunicazione, specificando modello auto e targa, al seguente indirizzo email: pm@comunerignano.it . Qualora, nel caso di mancata segnalazione, venga elevata una sanzione amministrativa alle auto di persone in isolamento domiciliare per Covid-19, l'interessato potrà inoltrare una richiesta di annullamento precisando la sua situazione.