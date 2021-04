'Spazio Vaggio', proseguono i lavori al centro sportivo realizzato dall'associazione "Il sorriso di Enrico"

di Glenda Venturini

Gli interventi di costruzione del centro polivalente, a Vaggio, si erano fermati durante il primo lockdown, ma ora sono ripresi con ritmo. I genitori di Enrico Dori, a cui sarà dedicato questo spazio, commentano: "Siamo sempre più vicini all'obiettivo"





Procedono i lavori al centro sportivo ‘Spazio Vaggio’, nel comune di Castelfranco Piandiscò, dove prendono forma in queste settimane il campetto sportivo, gli spogliatoi e il locale destinato a punto bar. Si tratta degli interventi promossi dall’associazione “Il sorriso di Enrico”, nata per ricordare il giovane Enrico Dori, scomparso prematuramente in un incidente stradale.

Dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19 e dal primo lockdown, il cantiere ha ora ripreso il suo corso con il nuovo cronoprogramma. “Un grande obiettivo, sempre più vicino”, commentano Doriano e Anna Dori, i genitori di Enrico. Lo spazio polivalente sorgerà all'interno della frazione di Vaggio, in un’area di verde pubblico nel cuore del paese.

“Con la ripresa delle attività, attesa da tutti - ha detto il sindaco di Castelfranco Piandiscò, Enzo Cacioli - si stanno aprendo nuovi spazi di socialità, sport e nuove occasioni di incontro per giovani e adulti, per Vaggio e tutto il territorio“.