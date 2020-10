Sospeso il campionato juniores nazionali, si torna in campo il 25 novembre

di Michele Bossini

A prendere la decisione il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sibilia d’intesa con il consiglio del Dipartimento Interregionale





Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, d’intesa con il consiglio del Dipartimento Interregionale, tenuto conto della sospensione di tutte le attività giovanili nell’ambito della Figc, ha disposto la sospensione del campionato juniores nazionali dal turno di campionato in programma per sabato 31 ottobre sino a quello programmato per sabato 21 novembre.

In questo periodo le squadre potranno allenarsi, il 25 novembre saranno recuperare le gare rinviate, con il Montevarchi e la Sangiovannese impegnate rispettivamenre in casa con il Grassina e in trafserta con la Pro Livirno, così come doveve essere nel secondo turno