Sospese in via definitiva tutte le Coppe tranne la Coppa Italia di Eccellenza

di Michele Bossini

Alla base della decisione la situazione sanitaria e l'incertezza che regna in merito alla ripresa delle competizioni dilettantistiche





Il consiglio direttivo del Crt, vista la situazione sanitaria e l'incertezza che regna in merito alla ripresa delle competizioni dilettantistiche, ha decretato la sospensione definitiva di Coppa Italia di Promozione, Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria, competizioni delle quali a settembre erano state disputate le gare valide per il primo turno.

La Coppa Italia di Eccellenza resta invece, almeno per il momento, programmata con, per quello che riguarda il comprensorio il Valdarno Football Club atteso per il secondo turno dal match in casa del Foiano.