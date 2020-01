Sociale, cultura, associazioni: gli assessori presentano progetti e obiettivi per il 2020

di Glenda Venturini

Le priorità degli assessorati di Castelfranco Piandiscò, nelle parole dei componenti della giunta: Casini, Fortunato e Galli parlano dei risultati raggiunti nei primi mesi di legislatura, e di quanto sarà realizzato nel 2020





Un primo punto relativo all'avvio della legislatura, e uno sguardo in avanti, verso il 2020 e gli anni a seguire, con la programmazione di progetti e lavori: è quello tracciato dagli assessori della giunta di Castelfranco Piandiscò, ciascuno per il proprio settore di competenza.

A partire da Angela Fortunato, vicesindaco e assessore, che ha focalizzato l'attenzione sui progetti culturali, cominciando dal teatro: "Già partite sia la rassegna “Teatro a Merenda” rivolta ai bambini, sia la stagione teatrale del Teatro Wanda Capodaglio di Castelfranco, inaugurata all’inizio del mese di dicembre e che proseguirà nel 2020 con un programma ricco di appuntamenti di prestigio". L’Assessore ha inoltre ricordato l’iniziativa “Librinborgo” e i forum partecipativi sulla Scuola, realizzati per poter comprendere da vicino il contesto e soprattutto i bisogni dei portatoti di interesse della scuola.

Concentrato sul sociale l'intervento dell'assessore Filippo Casini: "Abbiamo attivato il sistema “Camillo”, l’App Anti abbandono donata dall’Amministrazione al Nido comunale; vorrei poi ricordare “Pippi”, il progetto capofila a livello di Conferenza Zonale realizzato per contrastare le situazioni di disagio minorile riducendo il rischio di allontanamento. Vorrei anche ricordare l'importante risultato del riconoscimento di primo livello all’Ospedale Santa Maria alla Gruccia, frutto del lavoro della Conferenza dei Sindaci del Valdarno e primo passo per la ristrutturazione dei servizi, tra i quali principalmente la maternità e la pediatria". Infine Casini ha annunciato la firma della convenzione con le Misericordie del territorio, sulla base del nuovo codice del Terzo Settore.

Infine, l’Assessore Caterina Galli ha illustrato i progetti per le associazioni: "Sull’Ex Scuola Materna di Castelfranco, realizzeremo un centro che vedrà l’unione e la collaborazione delle varie associazioni operanti sul territorio allo scopo di portare in questa struttura aspetti e attività ludiche, rivolti ai bambini, favorendo una migliore collaborazione fra le associazioni che potrebbero strutturare in maniera completa e più complessa le loro attività. Stessa strategia è prevista anche per dare sedi associative a Pian di Scò e Faella, che nel 2020 vedranno assegnazione di spazi dedicati proprio alle associazioni".