Smottamento sulla linea ferroviaria fra Figline e Pontassieve, verifiche in corso e bus sostitutivi

di Glenda Venturini

La frana si è verificata nella prima mattinata di domenica, sulla linea lenta. Riprogrammato il traffico ferroviario





Treni cancellati e bus sostitutivi: sono le conseguenze dello smottamento che si è verificato, nelle prime ore del mattino di ieri, domenica, sui binari della Linea lenta fra Figline e Pontassieve. Nella giornata di oggi sono in corso le verifiche sull'infrastruttura, e si viaggia su un solo binario.

Per questo il traffico ferroviario regionale, sulla Lenta appunto, ha subìto cancellazioni e ritardi. Nello specifico nelle due stazioni di Montevarchi e di Pontassieve sono stati introdotti due autobus in ciascuna stazione, che faranno da spola sostituendo così i treni, finché non sarà risolta la problematica.