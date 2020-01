Smog, anche i sindaci di Reggello e Montevarchi firmano le emissioni per il contenimento del Pm10

di Glenda Venturini

Così come a Figline e Incisa, in altri due comuni valdarnesi è in vigore l'ordinanza che punta a limitare l'emissione di polveri sottili, dopo 4 giorni consecutivi di sforamento e le previsioni del Lamma che parlano di meteo critico per la dispersione degli inquinanti





Altri due comuni, dopo quello di Figline e Incisa, vedono scattare le misure preventive anti-smog, dopo gli sforamenti registrati dalla centralina Arpat situata a Figline. Dall'inizio dell'anno sono infatti già 4 i giorni in cui il Pm10 nell'aria ha superato il limite di legge, e le previsioni del Lamma per i prossimi tre giorni non parlano di condizioni meteo adatte alla dispersione degli inquinanti in atmosfera.

Motivo per cui è scattato il livello di criticità 2 in tutta l'area di superamento del Valdarno Superiore, così come indicata dalla Regione Toscana: area che comprende cinque comuni, quelli cioè di Figline e Incisa, di San Giovanni, Terranuova, Montevarchi e Reggello.

Per il momento le ordinanze sono già state firmate dai sindaci di Reggello, Montevarchi e di Figline e Incisa. Vietano l'accensione di fuochi all’aperto e abbruciamenti di sfalci, potature e residui vegetali al di sotto della quota di 300 metri; obbligano lo spegnimento di motori di veicoli in sosta prolungata in particolare per veicoli commerciali e autobus; ordinano di non utilizzare biomassa (legna) in caminetti aperti per il riscaldamento domestico dove siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento; invitano la cittadinanza a limitare l’utilizzo di mezzi privati di trasporto, per quanto possibile, privilegiando l’uso dei mezzi pubblici o a basso impatto ambientale.

Per il momento le ordinanze sono in vigore fino al 14 gennaio, poi sarà valutata la situazione meteo insieme alle condizioni di inquinamento dell'aria per decidere eventuali proroghe.