Simone Calori è il nuovo allenatore del Terranuova Traiana

di Michele Bossini

Il sodalizio biancorosso ha scelto il mister per la prossima stagione





Il Terranuova Traiana ha scelto di affidare la guida tecnica della prima squadra, che prenderà parte al campionato di Eccellenza, a Simone Calori.

Dopo una buona carriera da professionista (fra le tante sei stagioni fra C1 e C2 alla Sangiovannese, la serie B a Mantova e la C a Perugia), Calori ha appeso le scarpe al chiodo con il Marzocco al termine della stagione 2018-2019, subentrando per l’ultima di campionato a Renato Buso. Confermato la stagione successiva alla Sangiovannese, venne esonerato il 21 gennaio 2020 dopo sei sconfitte consecutive. Adesso la chiamata in biancorosso per rilanciarsi.