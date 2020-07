Sicurezza urbana e quiete pubblica: in vigore l'ordinanza contro chi commette comportamenti illeciti e reiterati

di Matteo Mazzierli

È in vigore l'ordinanza autorizzata dalla prefettura che permette l'allontanamento dal Comune di Montevarchi di soggetti che commettono comportamenti illeciti e reiterati. Chiassai: "In questa città ci si sta rispettando le regole e non importunando e creando condizioni di malessere agli altri concittadini"





Sicurezza urbana, tutela della vivibilità, della quiete pubblica e della tranquillità di cittadini ed esercenti: sono queste le finalità della nuova ordinanza emessa dal Comune di Montevarchi. L'ordinanza, autorizzata dalla prefettura, va sotto la categoria di contingibile ed urgente e permetterà alla polizia municipale di attuare dispositivi restrittivi in modo da creare un'opportunità di allontanamento per tutti quei soggetti che commettono atti illeciti e reiterati: dallo spaccio di droga, alla prostituzione fino all'abuso di alcool.

"Purtroppo sappiamo che ci sono soggetti recidivi che tutti noi conosciamo e che sono presenti costantemente nel centro - commenta il sindaco Silvia Chiassai Martini - tuttavia in mancanza di una legge ad hoc non ci è permesso di intervenire con le forze dell’ordine come sarebbe giusto. Ho, perciò, dato questo ennesimo dispositivo per stringere ancora di più il controllo e la tutela del territorio in modo di poter segnalare al questore quei soggetti che effettueranno certi comportamenti illeciti e che meritino di essere allontanati immediatamente dal nostro territorio."

"Tutto questo sarà a tutela di tutti i cittadini e di tutti gli esercenti che si stanno impegnando negli ultimi mesi in questo periodo più difficile che mai - afferma Chiassai - per mandare un segnale chiaro e concreto a coloro che sono nel nostro territorio e non rispettano le regole, questo non è un territorio di nessuno e il sindaco con le forze dell’ordine e tutti gli strumenti che hanno in mano faranno e continueranno a fare il possibile per far capire che in questa città ci si sta rispettando le regole e non importunando e creando condizioni di malessere agli altri concittadini"