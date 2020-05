Sicurezza stradale, l'amministrazione effettua un sopralluogo e un rilievo a San Donato in Collina

di Matteo Mazzierli

Le attività saranno utili a redigere un progetto per mettere in sicurezza i pedoni ed ottenere, così, il finanziamento previsto dal Bando Regionale in scadenza il 15 settembre 2020.





Messa in sicurezza dei pedoni di un particolare tratto stradale di San Donato in Collina, è lo scopo dell'amministrazione di Rignano Sull'Arno: ieri mattina, sindaco e assessori hanno partecipato al sopralluogo tecnico che verrà presentato per l'ottenimento del Bando Regionale approvato con DGR n.163 del 17 febbraio 2020, scadenza 15 settembre 2020).

Il sindaco Daniele Lorenzini: "Ieri mattina con gli assessori Guerri e Pezzatini, il Presidente del consiglio Anna Mangani, il presidente del Circolo SMS San Donato in Collina Luciano Tucci, il presidente del Comitato di San Donato Italo Innocenti e il consigliere del Circolo Raffaello Pratesi abbiamo fatto un sopralluogo a San Donato - rigorosamente a distanza di sicurezza - con il tecnico che è stato incaricato di effettuare l'attività di rilievo topografico per poter poi redigere un progetto da presentare per l'ottenimento del finanziamento ai fini della sicurezza stradale."