Sicurezza, Chiassai ringrazia le Forze dell'Ordine e annuncia: "Presto un'onorificenza per il lavoro svolto"

di Glenda Venturini

I ringraziamenti del Sindaco di Montevarchi arrivano all'indomani del Tavolo sull'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del Prefetto, ospitato all'interno del Palazzo del Podestà





All'indomani del tavolo sull’ordine e sulla sicurezza pubblica relativo al Valdarno aretino, organizzato dalla Prefettura di Arezzo nel Palazzo del Podestà di Montevarchi, il sindaco Silvia Chiassai Martini ringrazia tutte le forze dell'ordine presenti, e alla luce del lavoro svolto, in particolare con i controlli intensificati sul territorio montevarchino, annuncia anche una onorificenza.

“Ringrazio le Forze dell’Ordine che hanno provveduto a fare il punto della situazione sull’ordine e la sicurezza nel nostro territorio. A seguito di una mia specifica richiesta - ricorda Chiassai Martini - è stata attivata in questi anni una forte collaborazione e sinergia anche con la Polizia Municipale per una serie di controlli importanti nelle abitazioni del centro storico e nelle attività commerciali e produttive e sulla prostituzione. Numerosi anche i controlli antidroga sempre nella aree più sensibili della città, nelle scuole e alla stazione ferroviaria".

Secondo i dati comunicati dalla Questura, riferiti solo al comune di Montevarchi, in questo anno sono stati impiegati nelle operazioni 36 equipaggi aggiuntivi, per un totale di 118 uomini, a supporto delle attività di controllo del territorio. "Uno sforzo importante - commenta il sindaco - che voglio sottolineare in considerazione della mancanza di personale e di risorse adeguate dell’intero comparto delle Forze dell’Ordine. Ancora molto c’è da fare. Mi è stato garantito che altrettanto si continuerà a fare anche nel 2020, perché Montevarchi sia una città sotto attento controllo da parte delle Forze dell’Ordine".

"Per questo motivo - conclude Chiassai - mi sento in dovere di ringraziare concretamente questi uomini e queste donne impegnati quotidianamente nella lotta all’illegalità e nel garantire protezione e sicurezza ai cittadini concedendo il riconoscimento di un’onorificenza per il grande lavoro svolto su Montevarchi”.