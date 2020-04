Sibilia replica alle proposte del consiglio direttivo della Lega Pro

di Michele Bossini

Blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi in Lega Pro, Sibilia dice di no



Il presidente della Lega nazionale dilettanti Cosimo Sibilia (foto da www.lnd.it)

In seguito alle notizie circolate in questi giorni circa una sospensione definitiva del campionato di Lega Pro con blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi, la Lega nazionale dilettanti con il suo presidente Cosimo Sibilia prende posizione evidenziando che quanto indicato dal consiglio direttivo della Lega Pro in previsione dell'assemblea del 4 maggio, costituisce solo una semplice proposta.

“Questa proposta -spiega Sibilia- non è stata concordata e preventivamente illustrata dal presidente della stessa Lega Pro alle altre componenti federali interessate. Ovviamente ogni modifica regolamentare deve essere valutata dal consiglio federale della Figc e, sul punto, la Lnd intende sin da ora chiarire che nessuna soluzione penalizzante per le società che militano nel campionato di serie D e di riflesso in Eccellenza, potrà essere approvata e trovare l'adesione dei dilettanti”.

Il presidente della Lnd sostiene che, proprio in momenti di particolare difficoltà come quello attuale, sarebbe necessaria una condivisione di sistema e un preventivo confronto all'interno della Figc, mantendo unito il mondo del calcio italiano. “La Lnd è certa che il presidente federale Gravina, che anche pubblicamente ha sottolineato l'esigenza di agire unitariamente per il bene -termina Sibilia- del calcio italiano, saprà evitare fughe in avanti da parte di singole componenti”.