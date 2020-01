Si rompe la staccionata, donna cade da un muro: soccorsa in codice rosso, interviene anche Pegaso

di Glenda Venturini

L'intervento di soccorso a cura di Croce Azzurra di Reggello e Croce Rossa di Incisa. A Matassino l'atterraggio dell'elisoccorso per il trasporto della donna a Firenze





Una donna di 77 anni è caduta da un muro alto circa due metri e mezzo, questo pomeriggio a Reggello, in via di Forli, in seguito pare alla rottura della staccionata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 18: immediati i soccorsi partiti dal 118.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Azzurra di Reggello e della Croce Rossa di Incisa. La donna, in codice rosso, è stata quindi trasportata fino alla pista di atletica di Matassino, dove nel frattempo era atterrato Pegaso per il trasporto urgente a Firenze, all'ospedale di Careggi.