Si ribalta con l'auto sul ciglio della strada, soccorsi di Croce Azzurra e Polizia municipale

di Glenda Venturini

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Sp17 per Cancelli. La donna portata all'Osma in codice giallo





Si è ribaltata con la propria auto finendo appoggiata al ciglio della strada, capovolta: paura ma per fortuna conseguenze non gravi per la donna che, ieri pomeriggio, era alla guida sulla strada provinciale 17 di Reggello, nei pressi dell'abitato di Cancelli.

Per liberarla dall'auto e per i soccorsi sono intervenuti i sanitari della Croce Azzurra di Reggello, che hanno prestato le prime cure e poi hanno accompagnato la donna all'ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo, per gli accertamenti del caso. Per i rilievi intervenuta la Polizia municipale di Reggello.