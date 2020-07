Si muove il mercato dell'Aquila, preso il centrocampista Paolo Rrapaj

di Michele Bossini

A Montevarchi Paolo Rrapaj, centrocampista classe 1997 con un buona esperienza in serie D





L’ Aquila Montevarchi ha tesserato per la stagione 2020-2021 il calciatore Paolo Rrapaj, classe 1997.

Il neo-rossoblù, di cittadinanza italiana nonostante il cognome, può agire sia come centrale, sia come esterno di centrocampo e in serie D ha già disputato 113 partite con le maglie di Ravenna, Forlì e Sasso Marconi, mettendo a segno sette reti.