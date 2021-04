Si attiva un servizio di supporto alla prenotazione on-line del vaccino anti-Covid

di Martina Giardi

Attivato un servizio di supporto alla prenotazione on-line del vaccino anti-Covid. Le ragazze del Servizio Civile saranno a disposizione il giovedì mattina nei locali dell'Auser. Viene messo a disposizione, da parte di Auser, anche il servizio di accompagnamento alla vaccinazione.





L’amministrazione comunale in collaborazione con l’Auser di Terranuova-Loro ed i volontari del Servizio Civile attivano il servizio di supporto alla prenotazione vaccini tramite il portale regionale https:// prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home.Il servizio è fruibile ogni giovedì mattina, dalle ore 9:30 alle 11:30, nei locali dell’Auser di Terranuova.

“Abbiamo pensato di attivare questo servizio – dice l’assessora al sociale, Sara Grifoni – per supportare coloro che hanno difficoltà a prenotare in maniera autonoma il vaccino, essendo una modalità da espletare esclusivamente per via telematica. Grazie al prezioso aiuto dei volontari del Servizio civile e di Auser – che ringrazio molto – saremo anche in grado di organizzare l’eventuale accompagnamento alla vaccinazione per chi ne avesse necessità”.

Dal 22 aprile il cittadino si potrà presentare ogni giovedì mattina dalle ore 9:30 alle 11:30 nella sede dell’Auser in Piazza Unità Italiana 1C (di fronte alla Casa della Salute) - Dove troverà una della quattro ragazze del Servizio Civile che si adopereranno in una turnazione epr rendere più agevole il serivzio. Per l’accesso alla struttura verrà seguito il protocollo anti contagio, con ingressi contingentati. Tramite personale addetto alla postazione pc dedicata, verrà prenotato il giorno e l’orario della vaccinazione. È necessario presentarsi munite di Codice Fiscale, numeri di cellulare e indirizzo mail da fornire all’operatore al fine di poter procedere con la registrazione sul portale.

Il servizio, chiaramente, è subordinato alla disponibilità di posti prenotabili su portale dedicato della Regione Toscana. Tuttavia, nel caso in cui non siano disponibili date, sarà possibile lasciare i propri riferimenti per poter essere ricontattati appena verranno riaperte le prenotazioni.