Si amplia la raccolta rifiuti: installati raccoglitori per materiali inquinanti

di Martina Giardi

Tra Loro e San Giustino sono stati installati due raccoglitori per Raee e cinque per lo smaltimento degli oli vegetali esausti.





In questi giorni nel Comune di Loro Ciuffenna sono stati installati due raccoglitori per il Raee e cinque raccoglitori per olio vegetale esausto. I raccoglitori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche collocati, uno nel capoluogo e uno a San Giustino Valdarno, danno modo di collocare piccoli elettrodomestici (per i grandi elettrodomestici, permangonoi due centri di raccolta comunale) .

"Questi due tipi di rifiuti sono altamente inquinanti se non conferiti correttamente, ma sono allo stesso tempo riciclabili; per questo mettiamo a disposizione dei nostri cittadini questo servizio, confidando in un largo utilizzo" spiega il consigliere comunale all'ambiente Alessandro Baldi. Oltre ai raccoglitori sono stati installati nei plessi scolastici di Loro Ciuffenna e San Giustino Valdarno (elementari e medie) tre fontanelli per l'acqua naturale (che si aggiungono ai 4 già presenti sul territorio comunale) che saranno a disposizione degli studenti, i quali potranno riempire gratuitamente le proprie borracce.

Insieme anche al progetto "L'acqua del sindaco arriva nelle scuole"; Loro continua a muoversi in una direzione di sostenibilità e dimunuizione del monouso. Wanda Ginestroni, assessore alla scuola, sottolinea: " I fontanelli nelle scuole sono muniti di un termostato per mantenere la temperatura adatta per i bambini e sono utilizzabili tramite una pedaliera per facilitarne l'uso, specie da parte dei bimbi più piccoli, e nel rispetto delle norme igieniche e Anticovid".