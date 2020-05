Si affrontano in piazza Marsilio Ficino armati di un cric e cocci di boittiglia: i carabinieri denunciano 5 persone

di Monica Campani

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Figline Valdarno sono intervenuti alle 2.00





Scoppia una rissa alle 2.00 in piazza Marsilio Ficino a Figline: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale intervengono e denunciano 5 persone. Si tratta di 2 stranieri residenti a Montevarchi di 26 e 24 anni con precedenti penali e di polizia, e di 3 incisani, tutti 28enni di cui solo 1 con precedenti di polizia.

I militari, allarmati dalle grida che provenivano dal centro storico figlinese, sono intervenuti con un'altra pattuglia in servizio di controllo sul territorio. La rissa, che poteva avere gravi conseguenza visto che alcuni dei presenti avevano in mano un cric e cocci di bottiglia, è stata interrotta. I motivi al momento sono sconosciuti.

I cinque contendenti, di cui due degli incisani palesemente ubriachi e privi di mascherine, oltre alla denuncia per la rissa sono stati sanzionati per l’assembramento in luogo pubblico, mentre i due incisani anche per la manifesta ubriachezza e la mancanza di dispositivi di protezione delle vie aeree.