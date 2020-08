Sette rinforzi per il Badia Agnano 2020-2021

di Michele Bossini

Quasi definito l'organico per la prossima stagione





In vista della stagione 2020-2021 il Badia Agnano, impegnato nel campionato di Seconda categoria, ha confermato sia mister Peruzzi che l'ossatura della squadra dello scorso anno, operando sette movimenti in entrata.

A rinforzare l'organico sono arrivati due portieri, ossia Gianmarco Benini (da San Giustino) e Danny D'Ambrosio (ex Resco Reggello. In aggiunta sono sbarcati gli esterni Elia Bartolucci e Niccolò Monanni (rispettivamente dalla Bucinese e dall'Arno Castiglioni Laterina), in mediana si registra l'arrivo di Francesco Serrapica (lo scorso anno a Terontola) e Giuseppe Tartaglione (in uscita dall'Arezzo Football Academy), mentre in attacco mister Peruzzi potrà contare su Alessio Peri (ex Badia a Roti). Il mercato non è ancora chiuso e potrebbero essere effettuati altri innesti nei giorni a venire.