Sessione di allenamento per i giovanni tiratori azzurri al Tav di Laterina

di Michele Bossini

In pedana gli junior inseriti nell’elenco "Azzurri"



Foto da www.fitav.it

Dopo il raduno della scorsa settimana che si è tenuto presso il Tav Umbriaverde, il direttore tecnico Andrea Benelli ha deciso di richiamare di nuovo in pedana gli junior inseriti nell’elenco "Azzurri". Sotto la guida tecnica del Tecnico Federale Andrea Filippetti i giovani tiratori azzurri si sono allenati sulle pedane del Tav di Laterina, testando ed affinare le proprie doti tecniche in vista degli impegni in programma nelle prossime settimane.